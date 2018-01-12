2040年日本独居家庭将达四成

（早报讯）日本一项统计显示，22年后的2040年，日本的家庭将有39.3%成为独居家庭，较2015年的34.5%增加约五个百分点。

共同社12日报道，日本国立社会保障与人口问题研究所当天公布了“日本家庭数未来估算”。据分析，除了晚婚，未婚及离婚的增多也是主要原因。65岁以上老人为户主的家庭也从2015年的36.0%大幅增加，预计于2040年将达44.2%，逼近半数。

报道指出，上世纪七十年代上半期婴儿潮出生的“团块次世代”，到了2040年将成为老人。今后可能需要更多支撑独居老人的社保制度及地区的举措。

估算结果显示，2015年5333万户的家庭总数，到2023年将达到峰值5419万户，之后转为减少，2040年为5076万户。

独居家庭则从2015年的1842万户有，增至2030年的2025万户。2040年将减少至1994万户，但因人口总数减少，独居家庭占比上升至39.3%。其中老人家庭为896万户，将近一半。

其中，65岁以上独居家庭的比例为，男性20.8%，即约五人中就有一人；女性升至24.5%，约四人中有一人。

日本家庭数的估算每五年实施一次。此次根据2015年的人口普查及2017年4月公布的未来人口推算数据，估算了截至2040年的家庭数。

免费试阅14天