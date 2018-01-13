英女王制内衣内容遭披露 王室裁缝师失皇家认证

英女王伊丽莎白二世的御用内衣裁缝师琼‧肯顿（June Kenton）推出新书《D罩杯的风波》，披露了她为王室成员定制内衣的内容，之后其内衣公司“里格比&佩勒”（Rigby & Peller）被撤销皇家认证。

英国广播公司（BBC）报道，肯顿就决定感“伤感”，称新书没有披露“任何会得罪王室的内容”。白金汉宫表示不就个别公司发表评论。

肯顿在80年代初开始，为女王服务，担任了王室御用内衣裁缝师多年，经常出入白金汉宫，为不少王室成员的内衣操刀，包括英女王伊丽莎白二世的母亲与妹妹。

据媒体报导，82岁的肯顿去年3月推出新书《D罩杯的风波》（Storm in a D-Cup），描述了首次为英女王伊丽莎白二世试穿胸罩的情景，又提及英女王母亲所说的个人生活趣事。

书中透露已故戴安娜王妃也是她服务的对象，并指戴妃会取走内衣模特儿海报，给予她的两个儿子，即威廉和哈里王子。

肯顿对于公司被吊销皇家认证感到“难以置信”，她认为书中没有任何内容会得罪王室，认为只是内衣裁缝师的“惬意的故事”。

她称是写给自己的家人，此前没有想过要为此本书的内容咨询王室，但王室在半年前对她说，“不喜欢这本书”，并指她不配再拥有皇家认证。

皇家认证是一种定期肯定为王室提供产品或服务的个人或机构的制度。

持有皇家认证的个人或企业，才能够在生意上展示皇家徽章，并要承担相关责任。

王室成员决定谁能够取得皇家认证。目前，有三人可以颁布有关认证，包括英女王、爱丁堡公爵菲利普亲王以及查尔斯王子。

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