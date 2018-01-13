特朗普否认贬损海地和非洲国家

美国总统特朗普12日在社交媒体推特上否认他在与美国会议员讨论移民问题时曾对海地和非洲国家使用过贬损性语言。

特朗普在推特上贴文，表示当天在会议上确出言强硬，但没有使用过媒体报道的那个词，也没有说过要“让他们离开”。

他表示，相关言论是民主党人编造的，他从未说过任何贬损海地人的话。

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

特朗普还说，他除了提到海底是一个贫穷、问题重重的国家，他并没有意思要诋毁海地人，还说“与海地人有非常良好的关系”。

据报道，特朗普周四（11日）与国会议员会面商讨移民改革时质疑，美国为什么要让非洲人入境，还说：“我们为何要接受这些来自非洲国家的人？他们都来自下三滥国家……我们应该接受更多来自挪威等地的人。”

54个非洲国家12日（星期五）要求美国总统特朗普收回形容非洲国家为“下三滥国家”（shithole countries）的言论，并作出道歉。

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