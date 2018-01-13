韩职场女性休育儿假压力大 二成难复职

（早报讯） 韩国一项调查结果显示，由于难以同时兼顾工作和育儿，韩国20%休育儿假的女性无法复职而被迫辞职。

据韩联社报道，韩国人口保健福祉协会委托问卷调查机构对全国400名20岁至49岁成年人进行的调查结果显示，育儿休假后的复职率分别为男性92.5%，女性81.0%。

调查发现，女性无法复职的原因中，无法兼顾工作和育儿（68.4%）占比最高，其次是公司对使用育儿假的不当处理（18.4%）、个人原因（15.8%）。

使用育儿假的原因主要包括想自己抚养孩子（32.8%）、没人帮忙（28.0%）。而使用育儿假的最大阻碍是经济负担（31.0%）、看领导和同事脸色（19.5%）、担心错过升职或影响人事考核（10.3%）。

全体应答者中，有22.3%回答实际休假时间比计划少，主要原因有公司要求复职、担心被辞退等。休假的最大好处是能增进与孩子的关系（36.5%）、能较为从容地育儿（26.5%），而缺点包括身心疲惫（32.8%、12.8%）和经济负担（21.8%）等。

另外，受访者最希望的育儿假时间为24个月（37.5%）、分两三次休假（63.5%），理想的休假工资为每月200万韩元（约2500新元，37.8%）。

免费试阅14天