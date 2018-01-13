马第二财长：令吉回弹无关大选

（早报讯） 马来西亚反对派指令吉近来对美元强势回弹，是由于当局干预令吉汇率以作为国阵的政绩。财政部第二部长佐哈利今天反驳这种说法说时表示，政府并未为了大选前制造良好氛围而干预令吉汇率。

佐哈利今天在记者会表示，令吉汇率是受供需影响。他说，令吉最近升值是因为马来西亚出口增强，商人把以美元计算的收益带回马来西亚并兑换成令吉，造成市场对令吉的需求增加。“此外，很多外国资金进入马来西亚的资本市场并购买债券，这些都对令吉（币值升值）有积极影响。”

佐哈利表示，他不认为令吉升值与选举有关。“如果选举和币值有关，我想每年都会选举。”

油价高涨让令吉开年以来涨不停，并在本月5日成功突破“4.0心理阻力”（即四令吉兑一美元），兑美元汇价一度站上3.9927，创下2016年8月来新高。马来西亚投资银行预测令吉将继续走强，甚至高至3.76令吉兑一美元的水平。

佐哈利自称无法推测令吉走向，但他认为令吉确实还有更多升值空间，至少可超过3.8令吉兑一美元。“我们需要看的是马来西亚经济的基本盘。我们有强大的出口和外国直接投资，我们的资本市场已经大幅改善，油价也大幅上涨，所有这些将对马来西亚经济和令吉币值有积极影响。”

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