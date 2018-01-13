柔印度庙遭强拆，州政府忙灭火

（早报讯） 新山一座拥有80年历史的印度庙日前遭地主强拆，引起当地印度族社会普遍不满，并可能演变成冲击大选选情的政治课题。柔佛州政府对此丝毫不敢轻忽而强调将公平处理此事。

据“当今大马”报道，这座印度庙位于柔佛再也州选区。反对派民主行动党的柔佛再也区州议员廖彩彤，今天与槟州第二副首长拉马沙米一起到现场了解情况。

他们过后发布声明表示，印度庙管理层指原本的拆迁日期是今天（13日），但警方与承包商周四（11日）突然禁止管理层进入庙宇并开始拆庙，庙内神像也由于无法及时移走而尽毁。声明指拆迁单位应该先与庙宇管理层协商，并让庙宇管理层搬迁神像。

柔佛州务大臣卡立诺丁周四晚间发布声明表示遗憾与同情，并呼吁各方保持冷静。他表示，州政府将以“最公平合理的方案”解决此事。

卡立诺丁表示，现有地主1995年购下印度庙所在的土地，并从2015年开始多次发出通告要求庙宇迁走。地主去年7月取得拆迁庭令。“当局的应急方案是以州政府的一块地作为新庙地。但庙宇管理层拒绝此方案而坚持留在原地，导致问题一直悬而未决。”

柔佛政府十分重视此事并非毫无理由。雪兰莪一所印度庙在2007年屠妖节被拆毁，激起印度族社会不满。那次事件加上其他因素，最终造成数万印度族出席维权团体“印度人权益理事会”（印权会）的抗议集会，间接造成隔年大选的“政治海啸”。

这场海啸令国阵在许多选区以微差落败而首度失去国会三分之二优势，以及雪兰莪、槟城、霹雳、吉打和吉兰丹等五州政权。国阵此后痛定思痛，开始透过各种手法争取印族选民支持，成功让部分印族票在2013年大选时回流国阵。印度族占马来西亚人口不到8%，但在一些选区却占选民总数约一成而成为“关键少数”。

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