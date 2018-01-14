印尼想越泰进口稻米应对国内米价上涨

印度尼西亚政府决定在月底前从越南和泰国进口50万吨稻米，以应对国内大米价格的不断上涨。

中新社报道，据印尼国家统计局公布的数据，2017年12月，印尼国内市场大米的平均价格比11月份上涨了2.26％，达到每公斤9526印尼盾（约9角5分新元）；优质大米的价格同比上涨了3.37％，达到每公斤9860印尼盾（约9角8分新元）。

印尼官方安塔拉通讯社14日报道称，不断上涨的大米价格正在成为印尼民众的负担。

据印尼政策研究中心（CIPS）负责人Hizkia Respatiadi介绍，目前，印尼市场上稻谷的价格已高于官方对大米的最高限价，许多稻米厂都关闭了。印尼官方对中等大米的最高限价为每公斤9450印尼盾。

印尼贸易部在与零售商和零售业协会商讨后表示，政府决定从其它国家，特别是越南和泰国进口稻米，因为这些国家的稻米价格比印尼便宜。

印尼贸易部长鲁吉达（Lukita）称，该进口业务将由国营贸易公司执行，于本月底前让这些进口大米进入印尼市场。

这位部长称，从越南和泰国进口的该批大米为优质品种，在印尼国内没有播种，将按中等大米的价格在政府最高限价内销售。

印尼政府特别提醒贸易商、经销商和零售商，目前最重要的是要满足民众的需求，不得囤积大米。

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