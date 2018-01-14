马克龙：各方应遵守伊核协议相关承诺

（早报讯）法国总统马克龙重申保留伊核问题全面协议的重要性，强调各方有必要遵守在伊核协议中做出的承诺。

马克龙13日和以色列总理内坦亚胡就伊核问题进行电话交谈时，作出上述表态。

马克龙和内坦亚胡还指出，对于伊朗导弹计划和其地区内行动，有必要按去年9月以来法国建议的方式来努力解决。

马克龙当时在纽约的联大会议上表示，不遵守伊核问题全面协议是不负责任的，为监督伊朗的导弹发射活动，可以对协议进行补充，但不能瓦解协议之前保障的东西。

美国总统特朗普12日发表声明说，将最后一次延长针对伊朗核问题的制裁豁免期。他要求美国国会和欧洲国家同意修改协议条款，增加限制伊朗导弹项目等内容。

特朗普说，如果没有达成美国期待的协议，美国将“立即退出协议”。他表示，他不会确认伊朗履行了伊核协议承诺。

马克龙11日和特朗普通电话时，重申应坚决执行伊核问题全面协议，并表示应就伊朗导弹计划及伊朗地区政策与伊方加强对话，以最大限度地保证中东地区稳定。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，已多次出台报告确认伊朗履行了该协议。

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