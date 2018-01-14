内部反弹马旺配，希盟忙灭火

（早报讯） 马来西亚反对派希望联盟宣布未来正副首相人选是希盟总主席马哈迪与主席旺阿兹莎后，随即在内部引发争议与质疑。这让希盟领袖连日来忙着“灭火”，试图将内耗程度降至最低。

据《东方日报》报道，希盟“马旺配”组合的争议主要是针对马哈迪。支持者“马旺配”者认为，希盟必须攻破巫统政治堡垒才可能入主布城，马哈迪能“吸走”传统上支持巫统的马来选票，是希盟推翻国阵的最大希望。

希盟各党内部的反对者、维权团体及人权运动者则认为马哈迪执政22年期间，当地发生过茅草行动、土著金融丑闻、国家银行（央行）炒外汇亏损与宪法危机等丑闻，并长期打压言论自由和人权。马哈迪这些“黑暗历史”让他绝不能成为高喊“改革国家”的希盟首相人选。

希盟1月7日公布“马旺配”，人民公正党、土著团结党、民主行动党和国家诚信党等成员党领袖，连日来在各州连番解说这项决策。希盟各州领袖也纷纷表态力挺马哈迪，试图“扑灭”党内的批评声。

希盟总秘书赛夫丁在《马来邮报》今天刊登的专访中表示，马来人这次大选的支持具有决定性作用，马哈迪和土团党将让希盟赢得马来选票，也能帮助希盟打入素有“巫统票仓”之称的垦殖民选区。

赛夫丁承认，曾在马哈迪执政的90年代冒着催泪弹、高压水枪和防暴警察争取改革者，至今仍不满马哈迪，但希盟相信马哈迪是希盟能否入主布城的关键。

民行党秘书长林冠英周六则说：“批评马哈迪的声音不仅来自巫统，民行党內也有这类声音。民行党因此正巡迴全国向选民及党员解释。”

林冠英说，民行党支持马哈迪的理由包括：马哈迪是最有实力摧毁巫统者、马哈迪执政期间无论经济情况多糟都不推行消费税、马哈迪的行政经验有助希盟执政后的各项改革，以及马哈迪是唯一敢公开反对伊斯兰党的马来领袖。

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