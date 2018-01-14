马哈迪阿兹敏互动备受关注

（早报讯） 雪兰莪州务大臣阿兹敏被指反对前首相马哈迪成为反对派希望联盟的首相人选，让两人近来的互动备受关注。马哈迪昨天指阿兹敏有能力担任首相，但却没被希盟选上，阿兹敏今天则突然建议让出自己的鹅唛国会议席由马哈迪竞选，以便马哈迪胜选后能顺利担任首相。

巫统指阿兹敏明知该议席胜算不高还拉马哈迪当“炮灰”，这是为了让马哈迪败选后无法出任希盟首相，最终可能改由阿兹敏出任首相。

马哈迪昨天在记者会表示，阿兹敏是希望联盟胜选后有能力出任首相的领袖，但阿兹敏最终没被希盟选为首相人选。“他（阿兹敏）很有能力，但他没被选上。你不光要有能力，还要被选上。我不知道我是否有能力，但他们最后选择我（成为希盟首相人选）。”

阿兹敏今早在推特贴文表示，一旦公正党同意，他愿意让马哈迪上阵鹅唛国会议席。阿兹敏过后以简讯回复《新海峡时报》时表示，马哈迪是希盟共推的首相人选，希盟必须让马哈迪在胜算更大的选区上阵，以便顺利出任首相。

马哈迪去年底在土著团结党全国代表大会上表示，他这次可能在浮罗交怡、古邦巴素或布城上阵。阿兹敏表示，马哈迪有能力走出吉打并带领希盟创造更多“激情”。“（马哈迪）作为一个政治人物，他在鹅唛区上阵将带来新激情，并掀起全国性的效应。”

阿兹敏素来与马哈迪关系不错。不过希盟宣布马哈迪将出任首相后，雪州希盟上周四发布联合声明力挺马哈迪与旺阿兹莎出任正副首相。这份声明只有民行党、土团党及诚信党等三党的雪州主席联署，独缺公正党雪州主席阿兹敏，因此传出阿兹敏不乐见马哈迪成为希盟首相人选。

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