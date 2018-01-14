日本鳗遇严重鱼荒 捕获量或创新低

（早报讯）共同社13日从多名相关人士处获悉，濒危物种日本鳗的鳗苗本季遭遇极度严重的鱼荒，日本国内外的捕获量只有去年同期的约1%。捕捞将大概持续到4月，但如果照此下去，捕获量有可能出现史上最低水平。

由于数量短缺，今年夏天鳗鱼价格必然会进一步上涨。为进行资源保护，要求在明年的《华盛顿公约》缔约国会议上将其列为国际交易限制对象的呼声或将高涨。

鳗苗主要从每年11月前后到第二年4月左右回游至台湾、中国大陆及日本等海岸。

熟悉国外情况的从业人士称，最先开始进行捕捞的台湾本季的捕获量也只有去年同期的1%左右。据称中国大陆也是相同水平。

日本国内相对较早开始捕捞鳗苗的鹿儿岛县称，从去年12月10日捕捞解禁开始15天内的捕获量只有0.5公斤，只有去年43.4公斤捕获量的约1%。宫崎县虽未公布捕获量，但该县水产政策课称“本季相当糟糕”。相关人士透露当地也只有去年同期的1%左右。

日本政府水产厅称，2016年的11、12两个月里约6吨的鳗苗被放进国内的养殖鱼池。

1960年前后约有200吨的日本国内鳗苗捕获量在此后急剧减少，2013年捕捞期为5吨多，为史上最少；之后为每年15吨左右。据称减少的原因主要是河川环境遭到破坏和过度捕捞。

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