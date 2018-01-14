菲马荣火山周边近千户家庭被疏散

（早报讯）菲律宾政府部门14日宣布，由于过去一天内马荣火山活动频繁，火山周边的近千户家庭已被疏散。

据新华社报道，菲律宾国家减灾管理委员会新闻发言人马拉西甘当天说，位于首都马尼拉东南约330公里处的马荣火山在过去一天内呈现出频繁活动迹象，当地政府已对火山周围的919户家庭进行了强制疏散。

菲律宾火山地震研究所14日凌晨发布公告说，已将马荣火山的喷发警戒级别从此前的1级调高至2级，并表示在2级状态下火山“或将出现更频繁的活动，并可能最终导致岩浆喷发”。

根据菲律宾火山地震研究所的监测，13日下午，马荣火山开始出现活动迹象，傍晚5时左右，喷发出高达2500米的蒸汽及火山灰。随后，马荣火山于14日上午两次喷发出大量蒸汽和火山灰。

目前，菲律宾火山地震研究所已将马荣火山周围半径六公里的范围划为危险区域，称这一区域未来可能受到山石滚落、山体滑坡乃至火山喷发的影响。同时，该研究所还提醒飞行员不要驾驶飞机靠近马荣火山。

马荣火山位于菲律宾吕宋岛东南部的阿尔拜省，海拔约2400米，是菲境内最活跃的火山之一。马荣火山在过去400年间多次喷发，其中破坏最严重的一次是在1814年，导致约1200人丧生。

近年来，马荣火山颇为活跃。2013年5月，马荣火山出现小规模喷发，致五人死亡。2014年9月，马荣火山也曾濒临喷发。

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