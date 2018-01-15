美议案拟禁政府采购华为等公司产品

（早报讯）美国国会两位重量级议员发起一项议案，拟禁止政府机构采购与中国军方关系密切的华为、大唐及中兴产品和服务。

美国之音报道，由得克萨斯州的共和党众议员科纳韦和怀俄明州的众议员切尼提出的H.R. 4747“美国政府通讯保护法案”援引美国情报界的报告指出，这些电信公司时常受制于国家政策，并曾与中国政府共享一些敏感信息。

该法案提出禁止政府采购或使用这些公司的电信设备或服务，禁止把他们的设备和服务作为美国电信设施的核心技术组成部分。

继中国蚂蚁金服公司收购美国速汇金公司遭美当局否决后，美国电信公司AT&T与华为的合作上星期也宣告流产。而这一议案的提出无疑是开年短短不到一个月时间里中国进军美国迎头遭遇的第三棒。

美国的国会及行政当局中国委员会从2011年开始多次在年度报告中指出，华为等公司的装置可以让中国政府存取美国敏感资料。美国众议院情报委员会2012年就曾因国家安全原因而要求美国电信公司不要与华为和另一家中国公司中兴（ZTE）合作。

该提案已于1月9日被提交到美国国会。在通过美国政府改革委员会的审议和批准后，按照程序将由众议院投票表决，通过后提交到参议院，最终由美国总统特朗普签署后才会成为生效的法律。

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