日中拟重启两国年轻干部交流项目

（早报讯）日中两国星期天（14日）就重启日本中央部门年轻官员与中国共产党后备干部间交流项目展开协调，力争在今年内实现。

该项目在日本2012年9月将尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化后日中关系冷却的背景下中断。共同社引述多名日中关系消息人士指出，日本政府预计将于近期与中国着手制定实施计划。

这是基于日本首相安倍晋三力争改善对华关系意向采取的应对。日本政府希望通过将这一项目带上轨道来构筑与中国的信赖关系，为中国国家主席习近平访日创造有利环境。

不过，两国间依然残存中国潜艇在尖阁诸岛周边被发现等不稳定要素，实现项目重启之路预计将曲折坎坷。

据消息人士透露，日本政府截至去年秋天就重启交流的合作询问中方意向。中方去年12月底向访华的自民党干事长二阶俊博表达积极意向称，希望为重启交流彼此努力（中共中央党校干部语）。日本政府也“希望通过交流，让肩负未来中国的下一代精英对日本抱持亲近感”。

正在协调重启的交流项目始于森喜朗政府时期的2000年。当时日中几乎每年都互派数十人规模的交流团，以拓展眼界的内容，中方派中央党校的中共后备干部参加了活动。日本今后也将以赴日后备干部为对象，组织其访问日本中央部门及地方政府等的访问日程，学习日本行政方式。

日本方面则会派出外交、经济产业、农林水产等各部门的年轻官员，考察北京行政机关及农村现状。

免费试阅14天