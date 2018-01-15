称遭阿联酋软禁 卡塔尔王室成员已离境

（早报讯）卡塔尔王室一名流亡海外的争议性成员声称他遭阿联酋软禁，但阿联酋星期天（14日）说，这名王室成员已经离镜。

波斯湾一些国家包括阿联酋和沙特阿拉伯此前指卡塔尔资助恐怖主义，去年与之断交，双方至今仍陷入外交僵局。

鲜为人知的卡塔尔王室成员塔尼（Sheikh Abdullah bin Ali al-Thani）过后被一些人视为卡塔尔领导阶层的潜在挑战者。

卡塔尔媒体包括半岛电视台（Al-Jazeera）星期天（14日）播映了一段影片，显示塔尼声称自己在受邀到阿布扎比做客后，被软禁在当地。

他说：“我应阿联酋王储穆罕默德（Sheikh Mohammed）之邀到阿布扎比作客，但现在不再是客人，我被拘留了……我只是要让大家知道，如果我发生任何事情的话，不要怪卡塔尔。”

目前还无法核实这段影片的真实性。

不过，阿联酋外交部一名官员透露，坦尼是在卡塔尔政府对他实施限制后，以“自身安全”为由，要求留在阿联酋。

这名官员指塔尼声称自己被软禁是“谎言”，并说：“他可自由活动，并表达了离开（阿联酋）的意愿，所有程序都为他处理好，没有任何阻碍。”

不过，该官员没有透露塔尼离境后的目的地。

免费试阅14天