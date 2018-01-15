美媒：美军正悄悄为与朝开战做准备

（早报讯）《纽约时报》报道，美国军方正悄悄在为一场他们希望不会开打的战争做好准备。

上个月，在北卡罗来纳州的布拉格堡（Fort Bragg），48架阿帕奇武装直升机和契努克（Chinook）直升机针对人员和军备移动举行了实弹演习。

两天后，美军第82空降师在内华达州模拟受到敌军攻击，并在黑夜中展开空降演习。

下个月，美军各个营地也会有超过1000名后备军演练如何设立移动中心，可在短时间内部署军人到海外。

在下个月的韩国平昌冬奥会举行期间，五角大楼计划派遣更多特种部队到朝鲜半岛。一些官员指出，这些人员最终可能组成类似在伊拉克和叙利亚的行动小组，另一些则认为，这批人员只要是执行反恐任务。

十多名受访的美国现任和前任国防部官员和指挥官透露，这些演习主要反映了军方针对国防部长马蒂斯指示为朝鲜半岛的可能军事行动做好准备所做出的回应。

在前总统奥巴马任内在国防部任职的弗卢努瓦指出：“军方的任务是为任何可能的紧急情况做好准备……即使（政府）没有针对朝鲜做出任何决定，也没有下达任何指示，为总统及其国家安全团队关注的紧急情况做好准备仍是必要的，这将促使指挥官利用拟定中的演习来加强他们的准备工作。”

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