日媒：政府拟支持日企 参加新马高铁招标

（早报讯）日本政府将通过政企合资基金，参加连接马来西亚和新加坡的高速铁路项目的国际招标。由JR东日本和住友商事等组成的日本企业联盟正力争获得订单，日本将加强资金方面的官方支援，增强订单争夺的竞争力。

日经中文网报道，日本将争取的项目是马来西亚首都吉隆坡至新加坡之间长约350公里、行程只需90分钟的高速铁路，这条铁路计划于2026年开通。

由10家公司组成的日本企业联盟希望获得订单，日本政企合资基金“海外交通与城市开发事业支援机构（JOIN）”也将加入。

新加坡和马来西亚两国政府去年12月启动了招标程序，所有招标必须在今年中提交，预计今年底公布结果。

日本企业认为，这项工程需要共数千亿日元至1万亿日元规模的建设费，日本海外交通与城市开发事业支援机构将提供其中的数百亿日元，将政企携手争取订单。

围绕东南亚的基础设施订单，日本企业2015年被认为稳获的印度尼西亚爪哇岛高速铁路的订单，在最后关头被中国获得。据分析，此次的铁路项目也有中国、韩国和欧洲企业参加招标，前景依然难以乐观。

日本海外交通与城市开发事业支援机构是2014年设立的政企合资基金，截至目前曾向美国得克萨斯州高铁项目和印度收费公路运营业务等出资。

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