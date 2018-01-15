全球韩流粉丝破7000万

（早报讯）韩联社报道，韩国国际交流财团15日发表的《2017地球村韩流现况》报告显示，去年12月实施调查的112个国家中，共有来自92个国家1594个俱乐部的7312万名韩流会员在活动，会员人数同比增加25%。

从地区来看，亚洲、大洋洲以4423万人居首，其次是美洲（1881万人）、欧洲（994万人）、非洲和中东（12万人）。其中，俄罗斯（320万人）、阿根廷（140万人）、智利（130万人）、西班牙（390万人）等国家的韩流粉丝增势尤为明显。

受“萨德”入韩影响，中国去年韩流粉丝人数为2657万人，同比减少93万名，对华韩流内容出口额也减少7亿美元（9.25亿新元）。

在日本社会反韩情绪等消极因素的影响下，日本韩流粉丝由18万人减少至13万人。但韩餐、韩国化妆品的出口额不减反增，去年出口日本的韩国化妆品金额达174亿日元，较2015年增加30%，日本的韩式奶酪鸡排店前也出现了排队等候90分钟的奇观。

从韩流类型来看，K-POP仍然强势不减，随着韩国食品、旅游、传统文化等扩散，亲韩派、支韩派也在日渐增加。

国际交流财团分析称，反韩流现象正在逐渐冷却，而全球韩流粉丝不断增加主要得益于小规模韩流俱乐部的整合、社交网络用户的增加和在线视频串流播放服务的发展等。

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