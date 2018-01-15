叙利亚强烈谴责美国在叙组建民兵武装

（早报讯）叙利亚外交部15日发表声明，强烈谴责美国主导的国际联盟试图在叙利亚东部组建民兵武装的做法。

声明说，该举是对叙利亚主权、统一和领土完整的公然侵犯，也是对国际法的公然违反，“这一行为基于美国当局在地区推行的破坏性政策，其目的是分裂地区国家、激化紧张的地区局势和阻碍危机解决”。

叙政府呼吁国际社会谴责美国这一危险举动，并要求美国停止其傲慢作风和霸权思维。同时，叙政府将“视任何参与美国支持的这一民兵组织的叙利亚人为祖国和人民的叛徒”。

据与叙利亚政府关系紧密的黎巴嫩广场电视台报道，美国主导的打击伊国组织国际联盟14日宣称，正在和库尔德武装主导的“叙利亚民主军”（简称“民主军”）共同组建一支新的武装部队，以维护叙利亚边境地区安全。

该军事力量将部署到叙利亚北部和东部的“民主军”控制区与土耳其、伊拉克交界地带以及幼发拉底河沿岸。

据悉，目前有大约230名人员正接受训练，最终计划达到3万人，其中包括1万5000名“民主军”武装人员和1万5000名新招募士兵。

2014年9月，美国等国组建国际联盟。在其支持下，“民主军”两年来在叙北部和东部对“伊斯兰国”发起大规模军事行动，夺取了包括该极端组织在叙大本营拉卡在内的大片领土。

目前，“民主军”势力范围与土耳其和伊拉克交界，其与政府军控制区大致以幼发拉底河为界。

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