欧洲极端天气增加与大气急流变动有关

（早报讯）美国科学家分析了近300年来北大西洋大气急流的位置后发现，20世纪60年代以来该急流偏离通常位置的情况增多。这可能是同期欧洲极端天气增加的重要原因。

大气急流是环绕地球流动的持续气流，能对气候产生重要影响。由美国亚利桑那大学领导的研究团队最近在英国《自然·通讯》杂志上报告说，他们结合气象数据以及不列颠群岛和地中海东北部地区的树木年轮数据，描绘了自1725年以来历年8月份北大西洋急流位置的变迁。

分析显示，北大西洋急流位置偏移往往伴随着欧洲的极端天气，如果急流位置极端偏北，不列颠群岛和欧洲西部夏季就会出现热浪，欧洲东南部发生暴雨和洪水。

与此相反，急流位置极端偏南时，欧洲西部会经受暴雨和洪灾，东南部则出现热浪、干旱和山火。

自20世纪下半叶以来，仲夏时节北大西洋急流的位置格外不稳定，极端偏离正常区域的年份前所未有地增多。

与此同时，欧洲的极端天气也出现得更加频繁。研究人员说，急流位置偏移是极端天气的推手，再加上全球变暖的影响，形成双重打击。

研究人员还说，大气急流对美国的天气有类似影响，当前美国东北部的严寒、西南部的异常高温和干燥与北太平洋急流冬季时节的位置有关。

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