美加等将开会对付朝鲜 中俄没受邀

（早报讯）美国国务院高级官员表示，美国和加拿大将在温哥华举行的有关朝鲜问题的部长级会议上推动对平壤采取更为严厉的措施，包括采取海上拦截行动，来阻遏朝鲜通过走私来躲避联合国的制裁。

不过，没被邀请参加会议的中国批评说，这个会议是冷战思维的体现，只会在国际社会制造分裂。俄罗斯也批评说，在南北韩进行对话的时候举行这个会议不合时宜。俄罗斯外长拉夫罗夫指责美国有关中俄支持这次会议的说法是撒谎。

美国国务卿蒂勒森今天启程，前往加拿大的温哥华，与加国外长弗里兰（Chrystia Freeland）1月16日共同主持由大约20个国家参加的有关朝鲜半岛安全与稳定的外长会议。

美国之音报道，美国和加拿大这次只邀请了朝鲜战争期间向联合国军提供战斗部队与人道援助的国家与会，而没有邀请朝鲜的主要盟友、在朝鲜战争期间与联合国军作战的中国。俄罗斯也未被邀请。美国没有宣布参加这次部长级会议的与会国的完整名单。

联合国司令部是在1950年朝鲜战争爆发后组建的对韩国提供支援的多国联合部队，包括美国、英国、加拿大、土耳其、澳大利亚、菲律宾、荷兰、法国、希腊、新西兰、泰国、埃塞俄比亚、哥伦比亚、比利时、南非和卢森堡。瑞典、印度、丹麦、挪威和意大利为联合国军提供了医疗队或医疗船。

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