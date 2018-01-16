阿联酋指责卡塔尔战机试图拦截其民航客机

（早报讯）阿拉伯联合酋长国民航总局15日称，阿联酋国有航空公司的两架民航客机当天在前往巴林首都麦纳麦的航线上遭到卡塔尔战机拦截，但最终安全抵达目的地。卡塔尔方面则称，所谓拦截的指控完全不正确。

新华社引述阿联酋通讯社的报道说，阿民航总局表示，这起事件是对“民航安全的公然严重威胁，明显违反国际法和有关国际公约”。

据阿联酋《国民报》报道，阿民航总局局长赛义夫·苏韦迪说，两次拦截分别发生在阿联酋当地时间15日上午10时半和11时，两个航班都是常规商业航班。两架客机均安全抵达麦纳麦，随后返回阿联酋。

苏韦迪说：“我们认为卡塔尔应该对这种恫吓行为负责，希望今后不会再次发生（类似事件）。”

针对阿联酋的指控，卡塔尔外交部发言人哈提尔15日发表声明说，这是完全不正确的。

哈提尔说，在近期发生阿联酋军机闯入卡塔尔领空事件后，阿联酋民航局提出了这一拦截指控，旨在以虚假的指控掩盖阿联酋军机闯入卡塔尔领空的事实。

据卡塔尔通讯社报道，本月3日，阿联酋军机未经卡塔尔方面许可擅自闯入卡塔尔领空，卡塔尔战斗机随即升空予以识别确认。这架阿联酋军机随后飞往巴林，并在巴林降落。上月21日，阿联酋战斗机也曾闯入卡塔尔海上专属经济区上空，并盘旋一分钟。卡塔尔方面已就阿联酋军机闯入其领空事件分别致信联合国秘书长和联大主席进行申诉。

2017年6月5日，阿联酋随同沙特、巴林和埃及，以卡塔尔支持恐怖主义、破坏地区安全局势为由，宣布与卡塔尔断交，并开始对卡塔尔实施禁运和封锁。

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