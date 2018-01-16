特朗普骂脏话影响国会达成协议

（早报讯）美国总统特朗普据报道用脏话称呼人口主要是黑人的贫穷国家使得推动两党谈判通过移民立法的努力复杂化了。如果国会两党不能就棘手的移民问题达成协议，本周末联邦政府资金到期时就有可能导致部分美国政府关闭。

美国之音报道，上周四，一些参议员乐观地认为两党有可能达成协议，从而解决数十万儿童时被带到美国的无证移民的困境。参议院少数党领袖舒默曾这样说：“终于有可能会通过包括DACA保护和一系列边境安全措施的协议了。”

但几个小时之后，有报道说特朗普在一次会议上用脏话提到海地等国家，表示反对接受这些国家的移民。参加会议的民主党参议员迪克·德宾证实特朗普总统用了脏字。他说： “我听到了他的话。 就是他说的......总统不仅用了那个脏字，而且还用了一次以上。“

特朗普星期天在推特上否认他说过任何诋毁的话，但报道引起的轩然大波仍在持续。

特朗普去年3月下令终止奥巴马签署的《幼年来美暂缓递解行动》（DACA）。 上周，一个联邦法院下令阻止实行特朗普的命令，但是人们仍在推动永久性的立法修正。许多共和党人希望通过一项加强边界安全措施，同时也涵盖合法移民改革的协议。

共和党参议员大卫·珀杜说：“共和党和民主党人都想要解决DACA的状况。 但是我们也想确保我们五年内不会再回到这里来做同样的事情。 我们要做的就是保护我们的边界。“

现在，特朗普的做法令人怀疑两党议员能否达成协议，特朗普责备民主党人，说他们“错过大好机会”。

与此同时，许多民主党人正在将DACA问题与延续政府开支法案联系起来。

舒默参议员说：“我们越来越接近1月19日的政府开支截止日期，到时候，我们将不得不解决一系列尚未解决的问题。”

路易斯众议员说： “我们必须继续推进并达成协议。 就我而言，在我们达成DACA协议之前，我不会投票赞成政府的开支计划。”

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