美反间谍官员曾提醒库什纳警惕邓文迪

（早报讯）《华尔街日报》引述知情人士透露，美国反间谍官员2017年初曾提醒美国总统特朗普女婿兼高级顾问库什纳，知名华裔女商人邓文迪有可能利用她与库什纳及妻子伊万卡·特朗普的好友关系，推进中国政府的利益。

其中一位知情人士表示，美国官员还对一个反间谍评估感到担心，即邓文迪曾为华盛顿一个由中国政府提供资金的大型建设项目游说。

该项目计划耗资1亿美元在美国国家植物园修建一个中国园林，据了解情报界看法的人士表示，该项目被认为存在国家安全风险，因为其中包括一个高70英尺（约21米）的白塔，可能被用于进行监控。按照规划，这处园林将在地势较高的几块土地之一上建造，那里靠近华盛顿市中心，距离美国国会大厦和白宫均不到5英里（约8公里）。

邓文迪1999年与新闻集团执行董事长默多克结婚。新闻集团是《华尔街日报》的发行人。默多克于2013年申请离婚。邓文迪仍在使用夫姓。

知情人士表示，反间谍官员未向库什纳提供对邓文迪所做评估的详细信息。这些人士称，在进行上述提醒的同时，国家安全官员向加入政府不久的库什纳强调，他在与那些自身利益可能和美国利益不一致人打交道时需要小心。进行这一反间谍提醒时，伊万卡没有在场。伊万卡去年3月底宣布将在白宫担任一个正式职务。邓文迪、库什纳和伊万卡均未被指控有任何不当行为。

了解相关规范的人士称，反间谍官员提醒新一届政府中的高层人员注意与拥有海外关系人士的来往，这很常见，有时会提及具体人物。

邓文迪的发言人表示，邓文迪对美国联邦调查局（FBI）或其他情报机构对她或她交往的人士的担忧不知情。这位发言人还称，邓文迪绝对不知晓任何由中国政府出资的园林项目。

库什纳和伊万卡的代表称，库什纳与就邓文迪对其做出提醒的官员之间的交流是常规性的高层人员安全介绍。他还表示，库什纳遵守所有道德标准和信息披露建议，对于加强美中关系、更好地解决两国存在的诸多问题发挥了积极作用。

在回应《华尔街日报》提出的有关邓文迪和上述园林项目的问题时，中国驻华盛顿大使馆的一位代表称《华尔街日报》的这些信息完全是毫无根据的猜测。

免费试阅14天