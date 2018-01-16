中国籍跳水教练黄强涉性侵案受审

（早报讯）震惊马来西亚体坛的国家跳水队性侵案今日续审，一名国家跳水队运动员指出，中国籍跳水教练黄强（36岁）曾私下透过短信，向3名女队员提出邀约，邀她们晚上外出吃饭及兜风。当中包括黄强涉嫌性侵的20岁受害者。

《星洲日报》报道，本案第5控方证人指出，受害者收过两次相同的短信，还为此感到害怕与不安，也曾还打电话向他诉苦。除了受害者，被告也曾向两名女队友提出晚上外出的邀约，但其中一名队友不予理会。“在2016年期间，受害者告诉我，她收到来自教练邀约晚上外出的短信。她很害怕，没想到教练会发这样的短信给她。”

不过，他不清楚受害者是否和教练外出。他在接受黄强的代表律师莫哈末希山盘问时指出，他在2016年5至6月期间到中国集训，受害者这时将教练的短信截屏后发给他。

他说，受害者曾透过电话向他诉苦，据他所知，教练发过一至两次类似的短信给她。

证人在供证时指出，事发当天即2017年9月26日，他在跳水中心训练结束后，发现受害者一脸愁容和哀伤，而此前受害者与黄强到训练室搬椅子。他说受害者是一个活泼开朗的女生，但在搬完椅子后，受害者一个人坐在泳池边，看起来很哀伤。他形容，受害者的举止非常反常。

昨日开庭审讯的第一天，证人透露，受害者是被教练叫到厕所内，然后被推向及面向墙壁，被逼发生性行为。控方共传召2位证人，妇产科医生及化验局代表。

医生供词时表示，据受害者叙述，被告将受害者推向墙壁后，就把生殖器放入受害者的体内。虽然事件发生于2017年9月26日，但受害者是在某人的陪同下，在10月2日到医院寻医及接受验身。“我当时发现受害者的私处有伤痕，但她是超过72小时后才来检查，因此我也不确定伤痕是不是在案发时造成的。”

她补充，如在72小时内被逼发生性关系，私处就会有发红、肿及痛的症状。

证人说，受害者是在向一名值班的医护人员叙述后，她才针对受害者的私处及伤痕做深入检查。

法庭已批准关于受害者及证人的资料，不能在媒体曝光的请求。

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