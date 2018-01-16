韩国提议与朝鲜共组冬奥队 引发选手不满

（早报讯）韩国有意利用即将登场的平昌冬季奥运展现韩朝团结，不过与朝鲜合组代表队的建议却引发部分韩国选手不满，突显韩国政府一些促进和平的计划未能普遍引起共鸣。

数以千计的韩国人已在网上联署促请青瓦台取消这个念头，并认为韩国政府滥用权力，要从冬奥会捞取政治利益。

其中一则评论说：“奥运是所有韩国选手的梦想舞台，把那些为奥运付出很大努力的韩国选手名额转移给朝鲜运动员，一点也不公平。”

民调显示，虽然八成以上的韩国人欢迎朝鲜参加冬奥会，但有七成以上的受访者反对与朝鲜运动员共组团队参赛。

免费试阅14天