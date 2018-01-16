漂至日本的木船发现7具男尸 或来自朝鲜

（早报讯）日本石川县金泽西警署16日透露，在漂流至金泽市下安原町海岸的木船中发现7具不明身份的男尸。船内找到了绘有朝鲜已故主席金日成等人的徽章，警方认为这是从朝鲜漂来的渔船，将展开详细调查。

共同社报道，木船10日上午被发现时处于倾覆状态，由于天气恶劣，当局没有立即对船内进行搜查。

7具尸体是15日在船内发现的，死者都穿着衣服，未发现明显外伤等。尸体已开始腐败，可能已死亡一段时间，警方将通过司法解剖查明死因。

木船全长约16米，内部有多个小房间。前部的房间和中央的房间分别发现4具和3具尸体，各自重叠在一起。船内发现了一枚绘有朝鲜已故主席金日成和已故总书记金正日肖像的徽章、印有谚文的香烟盒以及绳网。

在距船约15米的沙滩上，10日上午也发现了男尸，该警署和金泽海上保安部正在调查是否与木船有关。该男性的司法解剖结果是年龄约在30到60岁之间，在去年9月前后死亡。

日本海沿岸接连有疑似来自朝鲜的木船漂至，据海上保安厅称，去年达到104起，是2013年开始统计以来最多的一年。今年截至1月15日已确认了8起。

冬季受西北季风影响，日本海易出现恶劣海况，而近年来在以墨鱼、螃蟹等优质渔场闻名的浅海“大和堆”作业的朝鲜渔船越来越多，海保负责人指出“可能是在恶劣的海况下勉强出海而倾覆的渔船增加”。

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