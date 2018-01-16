泰国旅游业持续增长 中国游客贡献最大

（早报讯）泰国旅游和体育部16日公布，2017年赴泰旅游的外国游客总数超过3500万人次，较2016年同期增长8.77%，其中中国游客量超过980万人次，占比最高。

新华社报道，泰国旅游和体育部次长蓬帕努在当天的发布会上说，上述3500多万人次为泰国旅游业创收超过1.82万亿泰铢（约753亿新元），较2016年同期增长11.66%。

蓬帕努说，目前在数量和创收金额上对泰国旅游业贡献最大的依旧是中国游客。据该部门统计数据，2017年赴泰中国游客数量较2016年同期增长11.97%，为泰国带来超过5200亿泰铢的收入，同比增长15.78%。

泰国开泰银行研究中心预测，2018年泰国游客数量及其所创收入都将持续增长，预计今年全年外国游客量突破3700万人次，将为泰国旅游业创收约2万亿泰铢。

泰国旅游和体育部公布的2018年旅游日历显示，泰国将举办游艇展、大湄公河自行车赛、马拉松比赛和美食节等活动。

泰国开泰银行研究中心认为，目前服务业依托现代通讯科技发展的趋势愈发明显，泰国官方对特色旅游如泰式体验游、体育旅游及美食旅游的推广，将成为推动今年泰国旅游业增长的因素。

免费试阅14天