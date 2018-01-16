许景城牧师失踪案 一私召车司机被控

（早报讯）马来西亚牧师许景城失踪案出现始料不及的转折，一名曾被控勒索许景城家人的华族男子，再度被控掳走已失踪近一年的牧师，导致人权委员会调查失踪者听证会突然喊停。

《星洲日报》报道，警察总长弗兹今天傍晚发文告说，警方已掌握有关许景城牧师被掳案的新线索，因此依据所掌握证据将这名男子提控上庭。“警方掌握的情报显示，被告与七名在逃的绑匪涉及掳走许景城。”

他说，被告林振南（译音，31岁）周一在灵市法庭面对刑事法典第365（蓄意掳人并囚禁）条文的提控。在此条文下，一旦罪成可坐牢长达七年和罚款；被告否认有罪。

弗兹指出，警方还在继续展开后续的调查行动。据悉，被告是兼职电召车司机。

63岁的许景城（Raymond Koh）去年2月13日早上10时许在灵市被拦截掳走后，至今生死未卜，他的家人也不曾接获任何绑匪要求赎金电话。

由于家人悬赏10万令吉，被告林振南当时通过手机Whatsapp许景城的儿子许书豪，指本身有和掳人案的相关消息，但开口要求3万令吉，后者马上将资料移交警方，随后被告于2017年3月15日被控。

据许牧师的家属受询时说：“警方完全没有预先通知我们，为何被告去年3月被控勒索，时隔多月后又被控掳人？”

根据早前流传的闭路电视录像显示，许景裕在短短的40秒内被掳，作案手法极为专业。一名证人戈麦斯在听证会开庭首日供称，他看到许景裕被掳后前往警局报案，而警方当时告诉他，该掳人过程宛如警方行动；雪州刑事调查主任法兹阿末在听证会上供证时也承认，掳人方式与警方惯常手法相同。

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