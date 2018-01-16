马联土局不费分文取回隆市黄金地段

（早报讯）马来西亚联邦土地发展局在吉隆坡市中心的黄金地段被转移事件峰迴路转，事件爆出不到一个月，该局终于成功取回价值16亿令吉（约5.3亿新元）的地段。

联土局（Felda）主席沙里尔召开记者会说，发展商Synergy Promenade私人有限公司自愿归还在吉隆坡士马勒路（Jalan Semarak）16个地段的拥有权，且不收取任何费用。

他说，这是双方签署备忘录后所达致的成果。双方接下来将重新谈判，以改善吉隆坡垂直城市计划（KLVC）的执行方式。

无论如何，他说，该局不会撤回上个月向警方做出的投报，它也将继续追查这宗交易是否涉及舞弊行为。

首相纳吉今天在推特发文说，虽然联土局不费分文取回该地段的所有权，但警方的调查及审计工作仍将持续进行。

警方已援引刑事法典的欺诈罪，传召该局前主席莫哈末依沙录供，以调查这起弊案。

针对坊间指他为来届大选“作秀”，沙里尔说：“随着事情发展，坊间对此有很多揣测，说我在作秀。但身为联土局主席，无论我做什么，从上届大选到现在，都是为了巫统和国阵。”

询及该局和政府如何不费分文拿回地段，他拒绝透露详情，仅表示这是托了大家的福。

至于纳吉是否成功发挥作用，他大卖关子地说，这是来自麦加的祈祷奏效。纳吉最近从麦加朝圣归来。

据报道，联土局的投资臂膀联土局投资机构（FIC）2014年在没有获得联土局董事局审批下，把该地段无偿交给发展商。在丑闻曝光后，纳吉指示警方彻查。

由于马来西亚大选迫近，这起丑闻可能影响巫统的垦殖民“铁票”而备受关注。全马垦殖民多达100万，在全马222个国会议席中，垦殖民居多的选区占至少54个。

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