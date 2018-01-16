马出动军舰拯救受困刁曼岛游客

（早报讯）98名国内外游客，因恶劣天气滞留在刁曼岛长达5天，今获海军在大风浪中出动军舰把他们载离该岛。

《中国报》报道，这些游客包括44名马来西亚人、54名来自18个国家的游客，即日本、英国、中国、意大利、加拿大、德国、澳大利亚等。随行者也包括12名当地村民，其中3人面对健康问题，抵达关丹丹绒格朗海军码头后，被救护车载往关丹中央医院接受治疗。

110名游客及村民，经过8小时的船程，今晚7时安全抵达关丹丹绒哥浪海军基地，因面对巨大海浪，比原定下午4时的抵达时间，延迟3小时。

海军第一区指挥官阿迪在记者会上指出，该命名为KD Terengganu的军舰昨午5时出发前往海岛承载滞留的游客，今天凌晨3时许才抵达刁曼岛，今早7时30分开始安排游客及村民们上军舰。

现场所见，3名病患，包括一名女童在海军的搀扶下，先行下船，跟随在后的游客，各个脸上挂满笑容，不忘跟海军道谢。

一名外国游客因不满旅游局在发现天气恶劣，没有阻止游客入岛，在安全抵达码头后，向海军宣泄不满。

此外，来自日本的女游客说，他们一行5人，原定3天前要离岛，但因为游轮无法靠岸而滞留岛上，也因此错过今晚的飞机。“如今安全离岛，我们计划明天飞回日本。”

北京游客王利红（60岁）说，她与丈夫蓝宇曦原是待在岛上3天两夜，却因此多留了3天。“一些游客选择坐快艇离岛，但我们觉得危险，选择留在岛上。”

她说，滞留岛上的3天一切安好，酒店安排也周到。

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