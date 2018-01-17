美国冻结对巴勒斯坦难民援助资金

（早报讯）美国国务院16日宣布，将向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）提供6000万美元援助，但将冻结另外的6500万美元（约8587万新元）援助。

美国国务院新闻发言人诺尔特说，美国政府当天致信联合国近东救济工程处，承诺提供6000万美元援助，这笔资金将用来保证教育和医疗服务。

同时，美国将暂时冻结6500万美元的援助，但她强调这笔援助不是被取消。

诺尔特称，美国是近东救济处最大的援助资金提供国，美国希望近东救济工程处在机构运作和使用资金方式方面做出改革，同时也希望世界其他国家承担更多责任。

但她否认美国冻结6500万美元的援助是有政治目的，也否认此举是为惩罚任何国家或个人。

去年12月，美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都并启动搬迁美驻以色列大使馆进程，巴勒斯坦方面对此表示强烈不满。

今年1月2日，特朗普在社交媒体上发文威胁切断对巴援助。他说巴勒斯坦每年获得美国数亿美元援助，却毫不感激、尊敬美国且不愿与以色列和谈。

1949年设立的联合国近东救济工程处，向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩等地的约500万巴勒斯坦难民提供人道救助、教育、医疗服务等。

该机构发言人16日说，虽面临美国冻结资金援助的威胁，但仍将向巴勒斯坦难民提供服务。

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