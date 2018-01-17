减肥手术有助大幅降低死亡风险

（早报讯）《美国医学会杂志》16日发表多项研究结果称，与传统的生活方式干预或药物干预相比，减肥手术可有效帮助肥胖患者控制糖尿病，大幅降低他们的死亡风险。

其中一项研究分析了3万3500多名以色列肥胖患者，当中近8500人在2005年至2014年间接受过减肥手术。这些患者平均年龄46岁，身高体重指数（BMI）平均为40（30及以上即为肥胖）。

长达十年的随访结果显示，减肥手术组的死亡率为1.3%，而传统治疗组的死亡率为2.3%。

另一项小型研究显示，肥胖的2型糖尿病成人患者在接受胃绕道减肥手术五年后，其在血糖、胆固醇和血压控制上有持续改善。

但随着时间的推移，其效果逐渐减弱，因此需要更长时间的随访来了解其改善效果是否能持续。

另两项随访五年的研究显示，袖状胃切除和胃绕道手术同样能有效帮助减肥，逆转糖尿病甚至可能小幅改善生存预期。但对胃食管反流病患者而言，袖状胃切除手术有可能恶化反酸和胃灼热等症状。

2016年，国际糖尿病联合会和全球45家主要糖尿病组织联合呼吁，减肥手术应该成为2型糖尿病治疗的一个标准选项，甚至一些轻度肥胖的2型糖尿病患者也应考虑这种手术。

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