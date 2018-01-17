中国泡菜“攻陷”韩国 贸易逆差创新高

（早报讯）随着物美价廉的中国泡菜大举进攻韩国市场，去年韩国的泡菜贸易逆差创历史新高。

韩国亚洲经济中文网报道，韩国关税厅17日发布贸易统计显示，去年韩国泡菜的贸易逆差为4728.5万美元（约6258.7万新元），同比增长了11%，创关税厅自2000年进行相关统计以来的新高。

韩国泡菜进出口重量差距也创下纪录。去年韩国进口泡菜27.56万吨，是出口量（2.43万吨）的十倍。在进口泡菜中，中国生产的泡菜占比高达99%。

2000年，韩国泡菜仍保持7864.5万美元的贸易顺差。随着价格低廉的中国产泡菜大举进入韩国，贸易顺差规模逐渐缩小，并于2006年由贸易顺差转向贸易逆差。受中国“毒奶粉”事件影响，2009年韩国进口中国泡菜规模出现锐减，但次年韩国再度扩大进口，贸易逆差进一步扩大。

韩国农水产食品流通公社最近发布的报告称，韩国各餐厅普遍使用的是中国产泡菜，因此泡菜的进口规模逐渐高于出口规模。过去10年，韩国进口泡菜由2007年的21.89万吨增至2017年的27.56万吨。此外，韩国产泡菜的出口价（以2016年为准）为每公斤3.36美元，而进口单价仅为每公斤0.5美元。

分析认为，日本是韩国泡菜最大的出口对象国。但随着日元贬值、国内经济疲软和人口减少等，日本的泡菜消费量也减少，成为韩国泡菜出口持续低迷的主要原因。

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