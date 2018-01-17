印度驯牛节斗牛 至少60人死伤

（早报讯）印度南部泰米尔纳德邦举行的传统驯牛节斗牛活动已造成至少四人遇难，60余人受伤。

据中新社援引印度媒体报道，公牛在比赛中冲入观众席，结果造成四名观看斗牛的公众丧命。该事故在社交媒体上引起热议，众多网友表示斗牛活动应采取更为严格的保护措施或直接取消这个“危险活动”。

对此，主办方表示，保护措施已经非常完善，否则会有更多人伤亡。主办方也称，这些伤亡人员是由于不遵守相关安全规定，过于靠近场地，才会发生悲剧。

据悉，驯牛节斗牛活动是印度南部地区的传统习俗，被称为“迦里卡图（Jallikattu）”，已有2000年的历史，通常在1月举行。

不同于西班牙斗牛最后将牛杀死，在印度斗牛中，多位选手比赛谁最先将公牛驯服并取下牛角上的花环。获胜者通常会得到一定数额的奖金。该活动在印度南部广受欢迎。

据英国广播公司报道，由于此项活动过于血腥，印度最高法院2014年将其禁止。2017年，在印度泰米尔纳德邦爆发大规模游行要求解禁该项运动后，印度最高法院将其解禁。

据统计，每年的驯牛节斗牛都造成数十人伤亡，上百只公牛受伤。有动物保护组织认为此项运动是“虐待动物”，要求政府将其禁止。

免费试阅14天