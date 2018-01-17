避免受特朗普抨击 车商竞相宣传对美贡献

（早报讯）在美国中西部城市底特律举行的北美国际车展上，各汽车厂商相继介绍了在投资、就业等方面贡献美国经济的举措。提出美国第一主义的特朗普20日将迎来就任总统一周年，为了避免被激烈抨击“眼中钉”的特朗普盯上，各厂商竞相宣传对美贡献。

日本共同社报道，统筹日产北美业务的Jose Munoz在15日的车展记者会上自信地表示：“30年来，日产汽车对美国业务的投资额超过110亿美元（约146亿新元）。”

德国汽车巨头宝马（BMW）负责人也强调：“美国是我们的第二故乡。我们在这个伟大的国家创造了7万人的就业岗位。“中国巨头广州汽车也表示计划在美国设置研发基地等，明年开始进行销售。

各厂商在车展开幕前便打响了宣传战。欧洲汽车巨头菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）11日就宣布，将投资超过10亿美元强化中西部密歇根州工厂的生产设备，并于2020年将皮卡生产从墨西哥迁往当地。

FCA首席执行官Sergio Marchionne称：“将通过投资证明（特朗普政府敲定的）美国税制改革有利于改善美国当地业务环境。”此言一出，特朗普便在推特上称，“给我投票的密歇根州选民非常幸福”。

特朗普提出的政策中，也有不利于汽车行业的内容，代表性例子就是围绕美国、加拿大及墨西哥间北美自由贸易协定（NAFTA）的混乱局面。很多车商将生产基地设在墨西哥，享受着在地区内采购一定程度零部件就没有关税的优惠措施。如果美国退出该协定，各厂商在经营方面遭受打击将在所难免。

报道说，汽车业界真心“希望（协定）继续维持”（本田公司专务董事神子柴寿昭语）。各厂商可能想尽量不刺激特朗普政府。

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