朝鲜冬奥访问团规模已逾400人

（早报讯） 韩联社报道，韩朝在17日举行的副部长级冬奥工作会谈上就朝鲜派遣230余人规模拉拉队参加平昌冬奥会达成了共识，鉴于朝鲜已确定派140余人规模艺术团和30余人规模跆拳道示范团参奥，朝鲜确定派遣的访问团规模已超过400人。

若加上韩朝在此次联合新闻稿中未提及的高级别代表团、民族奥委会代表团、记者团规模，朝鲜访问团规模可能会进一步扩大。

另外，朝鲜体育代表团规模将在当地时间20日在瑞士举行的韩朝与国际奥委会（IOC）三边会议上最终敲定。据观测，朝鲜体育代表团规模为10到20人左右。

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