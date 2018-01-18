特朗普考虑对中国窃取美知识产权施以巨额处罚

（早报讯） 美国总统特朗普表示，作为对中国被指窃取美国知识产权调查的一部分，美国政府正考虑对华施以巨额“处罚”。

特朗普周三接受路透社专访时表示，他的经济顾问柯恩称，中国强迫美国企业与中国合作伙伴分享其知识产权，以此作为在华开展业务的代价。

美国已开始对此展开贸易调查，柯恩表示，美国贸易代表办公室很快将就此问题提出解决意见。

特朗普说：“我们可能宣布一项规模巨大的知识产权处罚决定，很快就会宣布。”

虽然特朗普并未具体说明他所说的对中国施以“处罚”是什么意思，但1974年生效的贸易法授权对中国据称窃取美国知识产权的行动展开调查，并允许特朗普对中国的商品征收报复性关税，或者实施其它贸易制裁，直至中国改变其政策。

特朗普表示，损害赔偿的成本可能很高，但未详述处罚金额是如何制定的，或者如何对中国施加这些处罚。

特朗普称：“我们在讨论大额损害赔偿。我们讨论的数额你甚至想都想不到。”

特朗普说，他将会宣布某种形式的针对中国的贸易行动，并称他会在1月30日发表的国情咨文中讨论这一问题。

当被问及美国可能在钢铁、铝和太阳能板等领域对中国采取贸易报复行动是否会引发贸易战时，特朗普称：“我认为不会，我希望不会。但如果爆发，那就爆发了。”

他还表示，他和中国国家主席习近平从未讨论过中国购买美国公债的计划。

彭博社本月稍早报道，检讨中国外汇配置情况的中国官员曾建议，放慢或暂停购买美国公债。

特朗普表示，他不担心此举会损害美国经济。“我们从未讨论过该问题。他们做什么谁也拦不住。”

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