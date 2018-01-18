法英将签署协议加速解决移民问题

（早报讯） 法国媒体17日引述官方消息报道称，法国和英国将签署一份协议，加速英方接收滞留在法国的未成年难民移民的进程。同时，双方将加强在军事、经济等领域的合作。

有媒体援引法国总统府的消息说，作为先前有关难民问题的《勒图凯协议》的补充，法英两国政府将于18日签署一份新的协议。根据这份协议，法国境内无人监护的未成年难民移民申请前往英国避难和家庭团聚的程序将简化提速。

从2002年起，非法移民和难民开始在法国西海岸的加莱地区大量聚集，试图通过英吉利海峡的海底隧道偷渡前往英国。英法两国决定共同治理加莱难民移民问题，并于2003年达成《勒图凯协议》。协议授权英方在海底隧道的法国一侧设立边境检查站，英国还承诺接纳部分难民。

根据法英即将签署的新协议，英国将加大对法国边境管理的资金支持力度，主要用于交通运输基础设施的安全、边境警察的日常管理以及支持加莱地区的经济发展项目。

报道称，法国总统马克龙18日将访问英国，与英国首相特雷莎·梅举行会晤。马克龙一直希望对《勒图凯协议》作出调整，并在此次双边峰会前表示，法英在（难民和边境）共同管理方面有很多尚待改进之处，包括未成年难民移民、警务合作和加莱地区开发等问题。

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