特朗普公布“假新闻奖”

（早报讯） 美国总统特朗普17日晚在推特上公布了他评选的“假新闻”奖，《纽约时报》名列榜首，而美国有线电视新闻网（CNN）“获奖”次数最多。

特朗普此前称，他将此奖项颁给“最腐败、最具偏见的主流媒体”。

“假新闻奖”获奖者全名单被公布在一个共和党网站上。组委会公布的“获奖宣言”称：“2017年，我们见到了无数偏见、不公正的媒体报道，甚至是‘假新闻’。研究表明，超过90%的对总统特朗普的报道都是负面的。”

以下是2017年前10名“假新闻”奖获奖者：

1.纽约时报记者克鲁格曼声称，在特朗普获得历史性胜利之后，美国经济将永远不会复苏。

2.美国广播公司（ABC）记者罗斯的错误报道致使美国股市一夜间大跌。罗斯报道称，特朗普在2016年大选间下令让国家安全顾问福林与俄罗斯官员接触。

3.美国有线新闻网错误报道称，特朗普和他的儿子小特朗普有管道拿到维基解密的黑客文件。

4.时代杂志报道称，特朗普从椭圆形办公室撤走了马丁·路德·金的半身像。

5.华盛顿邮报报道称，特朗普在佛罗里达州彭萨科拉的大型造势集会是空的。实际上，不诚实的记者是在人群开始涌入“几小时”之前拍摄空荡荡的体育场照片。

6.美国有线新闻网错误地剪一段视频，让特朗普看起来在访问日本首相期间，挑衅地大量喂鱼。事实上，是日本首相先带头喂鱼。

7.美国有线新闻网错误报道前任白宫通讯联络办公室主任斯卡拉穆奇与俄罗斯人会面，随后CNN以“重大发展进行中”为由撤除报道。

8.新闻周刊报道，波兰第一夫人没有与特朗普握手。

9.美国有线新闻网错误报道称，前联邦调查局局长科米会对特朗普的说法提出异议，特朗普被告知自己没有受到调查。

10.纽约时报在头版错误宣称，特朗普政府把气候报告隐藏起来。

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