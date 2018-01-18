总统医生：如不常吃垃圾食品特朗普能活200岁

（早报讯） 美国总统“御医”杰克逊16日公布一份接近“满分”的特朗普体检报告，杰克逊甚至表示，如果不是常吃垃圾食品，特朗普没准“能活200岁”。

16日公布的体检报告详细列出了常规体检项目、特朗普的病史、现在服用的药物以及医生对他的建议。《环球时报》记者详细查看这份报告发现，特朗普的血压、心率等各项身体指标都不错，只是身高190厘米的他体重达到108公斤，身体质量指数（BMI）为29.9，属于超重。

根据医疗机构界定的肥胖标准——BMI数值达到30，特朗普距离肥胖仅“一步之遥”。医生因此建议他注意饮食，减少脂肪摄入并增加锻炼。

据美国媒体报道，在公布体检结果的同时，“御医”杰克逊十分罕见地接受白宫记者团长达一小时的询问。当被问及为何特朗普不爱锻炼仍能保持身体健康，杰克逊则夸他“基因好”。杰克逊说，如果总统过去20年的饮食更健康一些，他“说不定能活到200岁”。

不过，杰克逊也表示，将通过一系列举措改善特朗普的身体状况。他表示，体检时二人探讨了总统未来的饮食结构和锻炼计划，要求特朗普减肥4.5到6.8公斤。白宫的健身器材也将依据特朗普的具体锻炼需求进行调整。此外，第一夫人梅拉尼娅将介入“监督”丈夫的生活习惯。

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