美议员：提防朝向伊朗售核武

（早报讯） 有美国国会议员警告，随着朝鲜核项目发展，朝鲜可能会向伊朗等国家出售核武器。有专家表示，在防止朝鲜核武扩散问题上，美国需要中国的合作。

美国国会众议院外交委员会17日举行联合听证会，议员与专家讨论朝鲜核武器、化学武器、生化武器和常规武器问题。

在听证会上，有议员对朝鲜核项目发展的国际影响发出警告。民主党籍众议员舍尔曼说，一旦朝鲜发展出足够的核武器，可能会向伊朗等国家出售。

舍尔曼说：“朝鲜目前不会销售核武器，因为在他们看来，他们需要一定数量的核武器来抵抗美国。但是两三年以后，当朝鲜可以贩卖核武器时，他们的卖价可能不是恐怖主义组织可以承担的，但是主权国家完全可以拿出十亿、甚至几十亿美元来购买。”

保卫民主基金会高级研究员鲁吉罗在作证时指出，外界一直担心，伊朗和朝鲜在核项目合作上能各取所需。

鲁吉罗说：“它们使用类似的铀浓缩项目和浓缩铀离心分离机。伊朗可能很希望得到朝鲜核项目的设计信息，以及他们从核试验中得到的信息。当然，伊朗也买得起这些情报，所以这一直是外界对伊朗和朝鲜核项目合作的主要担忧。”

舍尔曼说，在防止朝鲜武器扩散问题上，美国还需要与中国合作。“我们需要和中国合作，确保朝鲜和伊朗之间不会进行直航……美国可以检查船只，但无法检查飞机，而中国可以要求朝鲜和伊朗之间的航班在中途加油。”

国会议员同时也对朝鲜核武器之外的生化武器潜在影响提出担忧。

美国众议院外交委员会亚太小组主席、共和党籍众议员约霍说，外界估计朝鲜拥有数千吨的化学武器，可以随时用于对韩国首都首尔的袭击。最近还有报道显示，朝鲜的炭疽和天花病毒生化武器项目也在加强。

约霍说：“专家认为，朝鲜为了弥补其军队老化问题，会毫不犹豫地使用这样的策略。这样的生化袭击可能会造成韩国数百万平民的伤亡。”

朝鲜是世界上六个没有加入《化学武器公约》的国家之一。有研究认为，如果朝鲜对首尔进行沙林毒气攻击，可能造成首尔地区多达250万人死亡，数百万人受伤。韩国还有2.4万名美国驻军人员和家属，以及数以万计的在韩美国公民。

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