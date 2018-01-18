美南部城市休斯顿气温创22年新低

（早报讯） 受到北极寒潮影响，美国南部城市休斯顿气温17日创下22年来最低纪录，并引发全城“停摆”。

据新华社报道，休斯顿从16日起出现降雪，入夜后气温降至冰点以下，17日凌晨录得最低气温为零下7摄氏度，为1996年1月8日以来的最低温。

受寒潮影响，休斯顿市区学校16日、17日连续两天停课，大部分机构宣布停工或缩短工作时间。受到道路结冰影响，部分航班取消或延误，休斯顿港口也被迫关闭。

严寒天气使休斯顿电力设施面临极大考验。休斯顿中点能源公司发言人罗斯说，寒冷天气确实造成停电现象，但是该公司的240万用户中只有极少数受到影响。她表示，公司已经为7.5万户用户恢复了电力供应。截至17日下午，仍有566个用户停电。

得克萨斯州电力可靠性委员会发言人说，16日夜间至17日凌晨，休斯顿出现用电峰值，这一数值比去年冬季用电高峰高出6000兆瓦。

17日，美国国家气象局下调了休斯顿地区的寒潮预警，当地学校和各单位有望在18日恢复正常。

休斯顿属于亚热带气候，1月平均最低气温约为5摄氏度。1月17日的低温极值出现在1930年，当年这一天的温度最低达到零下9摄氏度。

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