研究：适当锻炼有助逆转心肌老化危害

（早报讯）美国一项新研究说，适当锻炼有助于逆转心肌老化带来的危害并降低心脏病发作风险，但前提是锻炼需要达到一定的量，并且要尽早开始。

新华社报道，美国西南大学医学中心等机构研究人员在美国《循环》月刊新一期上发表报告说，他们招募了53名年龄在45岁到64岁之间的志愿者，参与一项为期两年的跟踪研究。结果发现，参与锻炼计划的志愿者在运动时的最大氧气吸入量增加了18%，其他心脏健康指标特别是左心室功能也有相应改善。

左心室能将富含氧气的血液泵入大动脉，供应全身器官。缺乏运动和器官老化会使左心室肌肉僵硬。美国西南大学团队早期的研究结果显示，不经常锻炼的中年人较易出现左心室肌肉硬化，导致泵血力量减弱。

领衔研究的西南大学研究人员本杰明·莱文给出了他认为最有利于心脏恢复健康的运动量：每周应以各种方式锻炼4到5次，其中除了一次30分钟高强度锻炼以外，还应包括一次持续1小时以上的中等强度运动；此外每一到两周内还需有一次使用器械的力量锻炼。他将该锻炼计划称为“生命药方”，建议人们在日常生活中坚持。

此前研究显示，年轻人在经过1年有指导的锻炼后，心肌功能会有所改善，但对65岁及以上的人效果不明显。莱文等研究人员也赞同这一结论，认为应该尽量在65岁之前开始相关锻炼，因为那时的心肌弹性和自我修复能力还比较好。

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