美研究：降低酒测门槛 减少酒驾死亡事故

（早报讯）如果美国政府遵循建议以消除全美一年“完全可避免”的1万名酒驾死亡人数，多数女性将只能喝2杯酒，男性2至3杯，否则就会超过酒驾门槛。

中央社报道，美国政府委托美国国家学院专案小组所做的报告，提出了多项建议，其中包括大幅调降酒驾门槛，从现行酒驾门槛0.08%降至0.05%。

全美各州目前规定，驾驶者血液中的酒精浓度达到0.08%，就算是酒后驾车。犹他州去年完成立法，把酒驾门槛降至0.05%，今年12月30日生效。

要喝多少酒才会让酒测值达到0.05%，取决于好几个因素，其中包括个人体型以及是否刚吃过食物。体重120磅重（约54公斤）以上的女性可能喝2杯酒就会超过标准。160磅（约72公斤）的男性2杯酒就超标，180磅（约81公斤）以上的男性3杯酒会超标。

专案研究小组在489页报告中也建议，全美各州大幅增加酒类课税，并且让酒类商品较不易取得，包括减少商店、酒吧和餐厅卖酒的天数和时数。

报告指出，研究发现，酒类课税增加一倍，可让车祸死亡减少11%。

报告也促建议取缔卖酒给年龄21岁以下者以及酒醉者，避免他们喝到烂醉。报告呼吁限制酒类行销，同时资助反饮酒运动，这些运动类似推动禁烟的运动。

报告指出，酒驾依然是美国公路上最为致命和代价最大的危险行为，占交通死亡人数28%。美国每一天有29人死于酒精相关车祸，并有更多人受伤。其中，四成死者并非酒驾者本人。

报告说，酒驾问题并非难以对付。报告指出，从1980年代初至2000年代初，提高饮酒年龄至21岁、降低酒驾门槛以及其他措施，让酒驾事故明显改善。但此后进步停滞，近来已经开始倒退。

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