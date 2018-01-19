微波炉危害环境与汽车尾气一样严重

（早报讯）一项新研究显示，微波炉和吹风筒等小型家用电器对环境造成的破坏，可能与汽车尾气一样严重。

曼彻斯特大学的研究人员发现，单是欧盟的1亿3000万台微波炉每年排放的二氧化碳达770万吨，相当于近800万辆汽车每年排放的二氧化碳。

研究人员观察了微波炉的整个“历程”，从被制造到被废弃，以研究微波炉对环境的影响。

他们的分析显示，仅制造微波炉的过程就已造成20%以上的自然资源枯竭和气候变化。但是，对环境产生最大影响的是微波的用电量。

整个欧盟的微波炉每小时消耗大约9.4太瓦的电量，这相当于三个大型天然气发电厂的年发电量。

研究发现，每个微波炉在其八年的使用寿命中，都要消耗573千瓦时的电力，这个用电量可以让一个7瓦的LED灯泡毫不间断地亮九年。

另一个问题是，许多人会直接丢弃用旧了的微波炉，这造成了一个很严重的浪费现象。

专家指出，快速的技术发展和不断下降的价格正推动着欧洲的电器和电子行业。

现在，消费者倾向于在现有家电产品达到使用年限之前购买新家电。微波炉因此成为全球范围内废弃率增长最快的电器之一。

研究人员希望这项发现能促进相关部门制定有关微波炉的法律法规。

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