日防长抗议美军机在冲绳小学上空飞行

（早报讯）日本防长小野寺五典就美军三架直升机18日在冲绳县宜野湾市的市立普天间第二小学上空飞行的问题表示抗议。

共同社报道，小野寺19日在记者会上称，美方“未实施我们所要求的飞行”。他对美国海军陆战队发表声明否认飞行提出反驳，要求遵守“尽最大可能避免”在学校上空飞行的日美共识。

冲绳县知事翁长雄志严厉批评说:“（日美共识）才一个月就被破坏，极其遗憾。这一情况太不像话。”

翁长也对日本政府的应对表示不满，透露有意近期直接向美方提出交涉。他还要求公布作为美国海军陆战队否认在小学上空飞行依据的雷达航迹数据。

小野寺就美军直升机在普天间第二小学上空飞行指出:“通过探头记录和监视员的目测确认了飞行。”

他说，已将国防部拍摄的视频提供给美方，提出了重新确认事实关系的要求。有关雷达航迹，他说明称“并不是能以米为单位弄清确切航迹的数据”。日美间对事实的认定似乎也将成为今后的焦点。

日本内阁秘书长菅义伟则表示，“为尽早消除美军普天间机场的危险，正在推进向名护市边野古的搬迁工程”，强调为保证普天间周边的安全，有必要迁至边野古。

去年12月，冲绳发生美军直升机窗体坠入普天间第二小学操场的事故。有鉴于此，日美就尽可能避免在美军普天间机场周边学校上空飞行达成了共识。

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