马来西亚宝腾澄清籍贯促销非特例

（早报讯）马来西亚国家汽车宝腾推出给福建人优惠的“籍贯促销”引起争议，不仅其他籍贯的华人认为受歧视，马来非政府组织穆斯林连线（穆连会）也批评此举是种族主义。

为此，宝腾公司（Proton）澄清，这次给马来西亚福建社团联合会（福联会）的优惠并非特例，而是基于成批采购和大宗销售的前提而给予企业的特别购车优惠，并指这是汽车行业常见的促销手法，任何机构组织若有意批量购买轿车，宝腾也乐意提供相同优惠。

宝腾周四晚发表声明强调，有关给予福联会的优惠，只是该公司特别优惠计划的一部分而已，并称马来西亚许多公司、协会及大型企业集团都有类似的优惠安排。

声明说：“福联会与我们接触并表达对宝腾的支持，我们基于该会拥有庞大的会员数量及规模，因此为对方量身订做了一套优惠计划。这并非独厚福联会，任何社团或机构组织若有意以批量的方式订购轿车，宝腾也愿意提供类似优惠。”

马来西亚国家汽车有限公司（PONSB）首席执行员李春荣是于上周五（12日）出席福联会的晚宴时宣布，凡是福联会及属会的会员，可从当天起至3月31日，在购买宝腾其中八款参与促销的汽车时，享有10%或最高1万3000令吉（约4300新元）的折扣。

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