BBC纪录片大谈沙特王子与纳吉关系

（早报讯）英国广播公司（BBC）日前播出讲述沙特阿拉伯王室内斗的纪录片，内容提及沙特王子图尔基（Turki Abdullah）如何卷入一个马来西亚发展有限公司（1MDB）财务丑闻，以及他与马来西亚首相纳吉的关系，并指图尔基从一马公司取得巨额佣金，令沉寂一时的一马公司丑闻再成焦点。

由于马来西亚即将举行第14届大选，英国广播公司在此时播放此纪录片，很快就引起马国各方关注，它会否在选举期间成为影响国阵及纳吉胜算的议题。

英国广播公司本周二播出题为《沙特王室：家族内斗》（House of Saud: A Family at War）纪录片的第二集，内容指一马公司于2009年筹得50亿令吉（约17亿新元）后，同年9月投入10亿美元（约13亿新元）与图尔基创办的沙特石油国际有限公司展开联营计划。而这项交易，据称是图尔基与纳吉在摩纳哥海上一艘豪华游艇上谈妥的。

纪录片制作团队也访问了揭弊网站“砂拉越报告”的主编克莱尔，她称一马公司投资的10亿美元，在几天之内，其中的7亿美元就凭空消失。“后来一马公司陆续投资几项上亿美元的项目，但多数资金都不翼而飞。”

长期关注及追踪一马公司案进展的民主行动党宣传秘书潘俭伟也接受了访问。他以云吞面比喻一马公司案，指纳吉政府把云吞面的肉、面、菜、水饺“干捞”了，只剩下辣椒给人民，意味着人民没有获得财富，只有痛苦。

一马公司丑闻是在2015年爆发，当时美国《华尔街日报》揭露，一笔疑似一马公司的资金辗转汇入纳吉的私人银行户头。但纳吉指这笔巨款是沙特王室捐给巫统的政治献金，并强调他不曾把钱用在私人目的上。

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