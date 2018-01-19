美媒：特朗普上任一年与奥巴马零交流

（早报讯）1月20日是特朗普宣誓就职美国总统周年纪念日，美国媒体曝出了一件有些意外的事情：特朗普自上任以来竟然与前总统奥巴马没有任何形式的直接交流，这打破了美国新任总统与前任总统间多年来的惯例。

据中通社报道，一般来说，新任与卸任美国总统之间如果谈不上友好，但至少会保持联系，像特朗普和奥巴马这样彼此毫无交流可以说是前所未有。

美国媒体称，特朗普和奥巴马上一次进行对话是在一年前特朗普的宣誓就职典礼上。奥巴马当时也按照惯例在白宫的椭圆形办公室抽屉内留下了给继任者的一封传统赠言。在信中，奥巴马写道“祝贺你进行了一次成功的竞选，数百万的民众将希望寄托于你。我们所有人不分党派，都希望你在任期内能够延续（美国的）繁荣并维护安全。”

知情人士表示，特朗普被这封临别赠言触动，曾试图与奥巴马通电话。不过，奥巴马当时已经乘机飞往美国加州的棕榈泉，因此两人未能通话。当奥巴马的一位助手联系到白宫后，工作人员表示特朗普只是想对赠言表达感谢，并将感谢之意传达给奥巴马。

从那时起，特朗普和奥巴马之间就再没有任何的对话或者会面，这打破了美国新总统在第一年里同卸任总统间总会进行交流的惯例。一般上，新任总统会寻求其前任的建议，即使他们存在政治分歧或是在选举中相互敌对。

美媒称，特朗普和奥巴马之间的关系确实谈不上有多好。特朗普在上任以来曾多次抨击奥巴马此前的决定；另一方面，奥巴马也在多个场合提到特朗普，他曾公开反对共和党废除“奥巴马医改”，支持遭到特朗普反对的童年入境暂缓遣返计划，并批评特朗普退出《巴黎气候协议》的决定。

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